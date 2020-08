Auerbacher Vereine stimmen sich ab

Auerbach.Das Vereinsleben in Auerbach läuft unter Beachtung der Corona-Regeln langsam wieder an. Die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) sieht nach dem Lockdown eine positive Entwicklung und der Terminkalender füllt sich bereits wieder.

Die Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft konnte im März nicht stattfinden und wird am 15. September erfolgen. IAV-Sprecher Ralph Stühling hofft dabei auf zahlreiche Teilnahme um 20 Uhr im TSV-Sportzentrum.

Der Weihnachtsmarkt Auerbach 2019 war erfolgreich und wurde inzwischen mit den beteiligten Vereinen abgerechnet. Die beiden Fasnachtsveranstaltungen konnten im Februar noch zur Freude aller Beteiligten durchgeführt werden. Danach begann die Auszeit für alle Veranstaltungen, auch die beliebten Flohmärkte in Auerbach mussten ausfallen. Bei der bevorstehende IAV-Mitgliederversammlung werden die weiteren Planungen unter beachten der Vorschriften besprochen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist dabei, in welchem Umfang ein Weihnachtsmarkt und die Fastnacht in Auerbach möglich sind. Der besondere Stellenwert des Weihnachtsmarktes ist dem Einsatz der Vereine zu verdanken. Ob und welche Möglichkeiten in Coronazeiten bestehen, muss in den kommenden Wochen geklärt werden.

Der Workshop im vergangenen Jahr hatte wichtige Impulse für die Vereinsarbeit geliefert. Die Interessengemeinschaft wird nach der Coronapause die Zusammenarbeit der Vereine jetzt neu starten. Für die Terminabstimmung bittet IAV-Sprecher Ralph Stühling um die Meldung der geplanten Veranstaltungen und Termine. Insbesondere für das kommende Jahr, da bereits heute zahlreiche Meldungen fürs Bürgerhaus Kronepark vorliegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.08.2020