Auf Ahnensuche von Texas nach Hochstädten

Beim zweiten Mal begleitete seine Verlobte Sibylle Katharina Roth ihn auf die Reise in die neue Welt. Nach der Heirat siedelte sich das Ehepaar in Whetstone, Crawford County an und bewirtschaftete eine Farm zur Versorgung ihrer großen Kinderschar. Kurz nach der Geburt des achten Kindes starb Sibylle Katharina Voltz 1873 und Christian ging noch im selben Jahr eine zweite Ehe mit der 24-jährigen Hebamme Louesa Handwerck ein.

Seine zweite Frau schenkte ihm noch neun weitere Kinder, so dass Johann Christian Voltz am Ende Vater von 17 – davon 16 überlebenden – Kindern war. Nach einem erfüllten Leben starb Christian Voltz 1911 in seiner neuen Wahlheimat Van Wert im Bundesstaat Ohio.

Bereits bei der Recherche der Stadtteil-Dokumentation Hochstädten zu den Schicksalen Hochstädter Auswanderer für die Ausstellung 2013 entstand der Kontakt zur Urenkelin Ina Voltz Medici in Ohio. Seitdem unterstützt die Amerikanerin die Mitglieder des Arbeitskreises bei Nachforschungen in den USA.

Daher war es für die Sprecherin Claudia Sosniak eine Freude, die Nachkommen von Christian Voltz in Hochstädten begrüßen zu dürfen.

Bei einem Rundgang durch das Dorf war für die Besucher der Standort des ehemaligen Geburtshauses das Highlight. Hier liegen die Wurzeln der Familie Voltz aus Ohio. Bis zur Alten Schule Ortsausgang ging die Besichtigung durch das idyllische Bergdorf.

Apfelbrand als Mitbringsel

Ein Besuch im Hochstädter Haus durfte natürlich nicht fehlen. Für die Familienmitglieder zu Hause wurden Souvenirs im Dorfladen gekauft und im Café die Hochstädter Apfelbrandtorte gekostet.

Ortsvorsteher Bernd Rettig ließ es sich nicht nehmen, den Besuchern noch zwei Flaschen Hochstädter Apfelbrand als Proviant mit auf den Heimweg zu geben. Dieser soll beim nächsten großen Familientreffen in Ohio als Kostprobe von Hochstädten dienen.

Die Amerikaner waren vom Engagement der Hochstädter begeistert. Aber vor allem die Präsenz der Dorfhistorie im Ort haben sie beeindruckt. Ein Leben im Ort ihres Vorfahrens können sich einige Familienmitglieder gut vorstellen. red

