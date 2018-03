Auf dem Fußballplatz sind alle gleich

Anzeige

Bensheim.Spätestens seit dem verstärkten Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 ist es amtlich: Deutschland ist ein Land, in dem Angehörige vielfältiger Kulturen friedlich miteinander leben können. Das mag auf dem Papier gut klingen, doch es wird noch zu wenig für die Integration getan. Umso lohnenswerter ist es, einen Blick auf Initiativen zu werfen, die schon viele Schritte weiter sind.

Seit mehr als zwei Jahren hat der Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“ mit dem Programm „Völker-Ball“ ein Angebot konzipiert, bei dem jugendliche Flüchtlinge zusammen mit Schülern des Goethe-Gymnasiums Fußball spielen. Auf dem Kleinfeld-Kunstrasen treffen sich donnerstags ab 17.30 Uhr für zwei Stunden Angehörige verschiedener Nationen zum gemeinsamen Spiel. Die Fußballer kommen aus Afghanistan, Syrien, Iran, Eritrea, Gabun und natürlich Deutschland. Das Angebot ist aber auch für weitere Nationen offen.

Ziel ist, das Verständnis für andere Kulturen zu wecken. Aufgrund der unterschiedlichen Sprachen ist Deutsch die Brücke zur Verständigung. Von Anfang an waren Mitglieder der Ausbildungsinitiative (PfAu) an dem Projekt beteiligt. Was lag da näher, als die Schnittmengen beider Initiativen zu bündeln? Die Suche nach Praktikumsplätzen, Arbeitsverhältnissen und Unterstützung bei Behördengängen sind einige der Möglichkeiten, bei denen „die Paten“ helfen können. Auch die Wohnungssuche sind für die ausländischen Schüler und jungen Erwachsenen nicht einfach. Hier können sich PfAu-Paten gut einbringen. red