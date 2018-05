Anzeige

Auerbach.Zu einer Tagestour auf dem Sieben-Hügel-Steig bei Darmstadt am Sonntag, 3. Juni, lädt der Odenwaldklub Auerbach ein. Mit der Bahn geht es zum Ostbahnhof in Darmstadt. Dort beginnt der 13 km lange Wanderweg, der überwiegend durch Wald führt, aber immer wieder Ausblicke bietet.

Von Darmstadt vorbei an der Rosenhöhe, dem Vivarium und der Lichtwiese geht die abwechslungsreiche Route über sieben Hügel nach Eberstadt. Auf dem Herrgottsberg ist eine Rast in der Natur geplant, aber auch die Ludwigshöhe mit dem Ludwigsturm lädt ein, in Ruhe die Aussicht zu genießen. Für kulturell interessierte Wanderfreunde ist der Sieben-Hügel-Steig ein ganz besonderes Erlebnis. Bauwerke wie der Bismarckturm oder der Ludwigsturm und Naturdenkmäler wechseln sich ab, der Boden birgt eine große geologische Vielfalt.

Treffpunkt ist der Bahnhof Auerbach um 9.45 Uhr, die Gehzeit beträgt dreieinhalb Stunden. Die Rückfahrt findet von Darmstadt-Eberstadt aus per Straßenbahn und Bus statt. Anmeldungen nimmt Walburga Kandler entgegen, Telefon 06251/9853012. Gäste, vor allem Neubürger, sind willkommen. red