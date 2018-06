Anzeige

Auerbach.Eine Wanderung auf dem Sieben-Hügel-Steig bei Darmstadt kann man im Norden an der Rosenhöhe oder in Eberstadt an der Wartehalle beginnen. Besonders reizvoll ist sie, wenn man sich für die erste Variante entscheidet, denn dann sind die Ausblicke, die sich zum Ende der ca. 13 Kilometer langen Tour bieten, von ganz besonderer Schönheit.

Mitten durch eines der größten zusammenhängenden Streuobstwiesengebiete der Bergstraße führt der Weg sanft hinunter und ermöglicht weite Ausblicke auf die Berge in südlicher Richtung und die Rheinebene im Westen.

Doch bevor diese Zugabe einer ohnehin wunderbaren Wanderstrecke geboten wird, müssen sieben Hügel erklommen werden. Dabei sind sie allerdings nicht allzu schwer zu schaffen. Die Rosenhöhe mit 189 Meter Höhe ist bereits der erste. So gingen es 14 muntere Wanderer des OWK Auerbach trotz Hitze gelassen an, freuten sich an der Rosenpracht des zu Beginn des 19. Jahrhunderts angelegten Parks und waren interessiert an der in der Nachbarschaft liegenden Anlage des Hofguts Oberfeld. Dem Stiftungsauftrag gemäß wird dieses denkmalgeschützte Areal ökologisch bewirtschaftet und setzt soziale und kulturelle Aufgaben um.