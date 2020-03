Auf dem Weg zur Geisterstadt

Bensheim.Sonnenschein, mehr als 15 Grad, es grünt und blüht – der Mittwoch geht als schöner Frühlingstag in Bensheim und Umgebung problemlos durch. In der Innenstadt herrscht aber alles andere als vorsommerliche Aufbruchstimmung. Nach dem Erlass des Landes Hessen haben viele Geschäfte geschlossen oder reduzierte Öffnungszeiten, in einer Bäckerei wurden aus Rücksicht auf die Gesundheit von Mitarbeitern

...