Auf den Spuren der alten Römer

Bensheim.„Was für ein Wetter“ hörte man die Teilnehmer des Ausfluges der Mittwochssportler mehr als einmal sagen, während sich die sonnenbebrillten Gesichter genüsslich Richtung wärmender Herbstsonne reckten. Los ging es morgens bei freilich noch überschaubaren Temperaturen am Bensheimer Busbahnhof, aber spätestens nach der Geburtstagsrunde Prosecco des frischgebackenen Ehrenvorsitzenden Josef Fertig waren alle Lebensgeister der Reisegesellschaft geweckt.

Auf der Fahrt nach Seligenstadt erläuterte Mittwochssportler Roland Turowski, der gemeinsam mit Johannes Truschel den diesjährigen Ausflug organisiert hatte, den Tagesplan und unterhielt mit allerlei geschichtsträchtigen Anekdoten zum bevorstehenden Reiseziel.

In Seligenstadt angekommen, wurde die Gruppe von einem ortskundigen und kurzweiligen Stadtführer in Empfang genommen. Über Einhard, den Biografen Karls des Großen, die Klosterstadt mit Kräutergarten und Basilika und der Besichtigung liebevoll hergerichteter Fachwerkbauten und deren Geschichten, gelangten die mittlerweile hungrigen und durstigen Sportler auf den Marktplatz dieses kulturträchtigen Freilichtmuseums, an dem man sich getrost ein Beispiel nehmen darf.

Etliche Marktstände wechselten sich ab mit Weinprobierwagen und Feinkostständen. Ein umtriebiges Gewusel um die Mittagszeit mit hunderten von Besuchern, die sich bei Sonnenschein an den Stehtischen und Brunnen mit einem Glas fränkischen Wein zum Wochenendplausch niederließen. Hier werden die erworbenen Marktrechte einer Stadt zum Mehrwert der Bürger umgesetzt. Frisch gestärkt machte sich die Gruppe auf zum zweiten Etappenziel: das Pompejanum in Aschaffenburg. Nach einem Spaziergang vorbei am Schloss Johannisburg am Hochufer des Mains entlang ging es zur Besichtigung dieses originalgetreuen Nachbaus einer römischen Villa durch König Ludwig I., der sich durch die damaligen Ausgrabungen in Pompeji inspirieren ließ.

Die eindrucksvolle Führung unter dem Motto „Sex & Crime“ offenbarte so manchen Abgrund der damaligen feinen Gesellschaft und stellte einen gelungenen Abschluss des kulturellen Tagesprogrammes dar. Anschließend frönten die kulturbeflissenen Sportler der Geselligkeit und ließen diesen sonnigen Herbstausflug im Biergarten in Darmstadt-Kranichstein bei Schweinshaxe, Wildschweinrouladen und Wildragout gemütlich ausklingen. Feiern können nicht nur die Römer. red

