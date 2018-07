Anzeige

Auerbach.Am Sonntag, 29. Juli, findet im Staatspark Fürstenlager unter dem Motto „Auf den Spuren der Romantik“ eine Führung statt. In der Ankündigung heißt es: „ Sie durchlaufen mit uns verschlungene Pfade durch die Parkanlage. Genießen Sie Einblicke in die Epoche der Romantik. Ausgewählte Gedichte romantischer Schriftsteller und der wunderschöne Park verzaubern und entführen Sie in eine andere Zeit.“

Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Treffpunkt ist am 29. Juli, 18 Uhr, am Weißzeughäuschen.

Um vorherige Anmeldung zur Führung unter Telefon 06251/93460 oder E-Mail an info@schloesser.hessen.de wird gebeten. red