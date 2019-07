Bensheim.Zum dritten Mal hatten die evangelischen Michaelsgemeinde und die katholischen Pfarrgemeinde Sankt Georg zu einem gemeinsamen Pilgerweg eingeladen. In diesem Jahr pilgerten evangelische und katholische Christen vier Tage auf den Spuren des Heiligen Bonifatius, entlang der Route, die der historische Leichenzug des Bonifatius von Mainz nach Fulda genommen hatte.

Bei sommerlichen Temperaturen wurden insgesamt 80 Kilometer zurückgelegt. Pfarrer Stefan Kunz organisierte diese Tour und gestaltete geistliche Impulse.

In der Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz, einem Etappenziel des Bonifatiusweges, und am Ziel der Tour, am Grab des Bonifatius im Dom zu Fulda, feierte die Pilgergruppe unter Leitung von Pfarrer Thomas Catta in ökumenischer Verbundenheit Gottesdienste.

Auf der Rückfahrt aus Fulda war man sich einig, dass ein weiterer Pilgerweg folgen soll. red/Bild: Kirche

