Anzeige

Die Schauspielerin Sophie Rois ist am Wochenende im Bensheimer Parktheater mit dem 32. Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt worden. Die Auszeichnung, einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum, wurde der 56-Jährigen für ihre Rolle als Hexe in Goethes „Faust“ an der Berliner Volksbühne verliehen. Rois erhalte den mit 10 000 Euro dotierten Preis auch „als ausdrückliche Würdigung für ihr langjähriges Bekenntnis zum Ensembletheater an der Berliner Volksbühne“, befand die Jury.

Das Gremium attestierte der Schauspielerin „Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ungeheuren Spielwitz“. Ihre leidenschaftliche Dankesrede wurde im Parktheater mit starkem Beifall bedacht. „Ich bin geschmeichelt“, sagte sie über die Entscheidung der Jury und eine opulente Laudatio von Thomas Oberender. Der Intendant der Berliner Festspiele bezeichnete Rois als starke Bühnenkünstlerin, die die Grenzen des Konventionellen immer wieder zu durchbrechen wisse. „Ihre Figuren offenbaren die volle Dosis unserer gesamten kulturellen DNA.“ In Bezug auf ihre überraschende Wandlungsfähigkeit nannte er Rois in einer Reihe mit Peter Handke und David Bowie. „Auf der Bühne ist sie immer eine Königin, Opferrollen liegen ihr nicht“, so der Laudator.

Begeisterung für das Theater

Mit ihrer energiegeladenen Hommage an ihre Zeit an der Volksbühne und Regiegrößen wie Frank Castorf, Christoph Schlingensief oder René Pollesch brachte Rois viel Dynamik auf die Bühne. Statt fader Dankesformeln inszenierte sie eine spontane Huldigung an das Theater.