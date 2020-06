Auf die ersten Sommertage folgen Gewitter und Regen

Bensheim.Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn am 1. Juni stieg das Thermometer am vergangenen Montag über die 25-Grad-Marke. Mit den warmen Tagen und Spaziergängen bei strahlendem Sonnenschein – wie auf unserem Bild im Bensheimer Stadtpark – ist es ab heute aber erstmal vorbei. In den kommenden Tagen ist mit Gewitter und Regen zu rechnen, die Temperaturen sinken dabei auf unter 20 Grad.

Über den lange herbeigesehnten Regen werden sich vor allem Landwirte und Hobbygärtner freuen. Der Monat Mai war deutschlandweit viel zu trocken, es fiel noch nicht mal die Hälfte des durchschnittlichen Regensolls. red/Bild: Neu

