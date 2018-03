Auf Eiszeit folgt Kaiserwetter

Anzeige

Die folgenden drei Tage gestalteten sich durch extreme Temperaturen als Herausforderung für Lehrer und Schüler. Im Zwiebellook gekleidet konnte trotz Temperaturen bis minus 20 Grad der Skiunterricht am Berg stattfinden. Allerdings wurde in diesem Jahr die Pause im warmen Lunchraum von allen Gruppen bis zur letzten Minute ausgekostet. Zurück in der Unterkunft war die Freude über die heiße Dusche bei allen sehr groß.

Für ihr Durchhaltevermögen wurden die Schüler an den letzten beiden Tagen mit Kaiserwetter belohnt: blauer Himmel, Sonnenschein und traumhafte Pistenverhältnisse. Viele Schüler konnten jetzt ihre neu erworbenen Kenntnisse nutzen und die verschiedenen Pisten des Skigebiets kennenlernen. Am Ende der Woche konnten fast alle Gruppen mit den Ski ins Tal abfahren. Ein tolles Erlebnis für die Schüler, die in dieser Woche zum ersten Mal auf Skiern standen.

Das Abendprogramm sorgte für weitere Kurzweil – zwei Spieleabende, ein Eiscafébesuch mit Disco, ein Karaokeabend, eine Fotoshow, aber auch die Pistenregeln und ein Film über die Bergwelt und ihre Gefahren, ließen keine Langeweile aufkommen.

Die Verpflegung im Haus Schöntal sollte man keinesfalls außer Acht lassen – Christian, der Sohn und Koch des Hauses, ließ keine Wünsche offen. So war für die nötige Kraft im Kampf mit den Elementen auf leckere Art und Weise gesorgt.

Für Betreuer und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule war es eine rundum gelungene Woche. red

