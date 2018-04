Auf Entdeckungsreise in Sindbads Reich

Anzeige

Bensheim.Eine Reise für die Sinne in Sindbads Reich erlebten die Teilnehmer der Oman-Fahrt, die vom VHS-Förderverein Bensheim angeboten und organisiert wurde. In Frankfurt durch Minustemperaturen und vereiste Tragflächen verspätet abgeflogen, war es bei der Ankunft in Maskat, der Hauptstadt des Omans, wohlig warm.

Die erste Entdeckungsreise führte in das Oasenstädtchen Nakhi mit einem riesigen Fort aus dem 17. Jahrhundert, das inmitten eines Bergpanoramas nahezu uneinnehmbar schien. In der Oase Ain Thowarah gibt es eine warme Quelle mit der Besonderheit der knabbernden Fische, wenn man sich traut die Füße ins Wasser zu stecken.

Zurück in der Hauptstadt wurde der Ryam-Pass überquert um ins „Regierungsviertel“ mit Nationalmuseum und Sultans Palast zu gelangen. Am zweiten Tag folgte der Besuch der großen Sultan Qaboos Moschee in der mehrere Swarovski-Kronleuchter und in der Kuppel ein 14 Meter hoher Lüster zu bestaunen sind. Am Abend wurde zum Sonnenuntergang von einer Dhau das Panorama von Alt-Maskat zum Erlebnis.