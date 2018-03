Auf Kita-Kinder warten neue Wege

Zell.Der evangelische Kindergarten in Bensheim-Zell lädt am Freitag, 23. Februar, von 14.30 bis 16 Uhr zum Infonachmittag in die Kita ein. Die pädagogischen Fachkräfte werden den interessierten Eltern auf einem Rundgang durch den Kindergarten einen Einblick in die Räumé und das pädagogische Konzept geben sowie ihre Fragen beantworten.

„Neue Wege beschreiten, das werden alle Eltern, die ihre

...

Sie sehen 39% der insgesamt 1020 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.02.2018