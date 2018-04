Auf Luthers Spuren unterwegs

Anzeige

Nach einem Stadtrundgang bei sommerlichen Temperaturen durch Eisenach ging es weiter nach Erfurt. Hier sollte für drei Tage das Zentrum der Reise sein. Nach Führungen durch die Stadt und das Evangelische Augustinerkloster sind die Teilnehmer in kurzer Zeit ortskundig geworden und konnten sich nach Belieben in Erfurt zurechtfinden, vor allem in den lauen Abendstunden auf verschiedenen Plätzen der Altstadt.

Am dritten Tag führte eine Erkundungsrunde über den Rennsteig nach Schmalkalden, wo der späte Luther mit dem Schmalkaldischen Bund Strategien im Streit der Religionen formulierte. Auch in diesem schmucken Fachwerkstädtchen – mit heute noch kirchlicher Zugehörigkeit zur Landeskirche Hessen-Waldeck – hatten die Teilnehmer Zeit für eigene Unternehmungen und Besichtigungen. Den Abend verbrachte die Gruppe wieder im sommerlichen Flair der Erfurter Altstadt.

Besuch auf der Wartburg

Am Tag der Heimfahrt fand ein Besuch auf der Wartburg statt mit Führung durch die verschiedenen Bereiche des Palas. Natürlich war eine Attraktion die Lutherstube, Ort des geheim gehaltenen Luther als Junker Jörg und seiner Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche.

Einstimmung auf die Heimreise war die spätere Stippvisite auf Burg Creuzburg, zeitweise Wohnort Elisabeths, Landgräfin von Thüringen. Da die Gruppe auch auf den Spuren der Heiligen Elisabeth gewandelt ist, waren die Fresken zu ihrem Leben und Wirken in der nahegelegenen Liborius-Kapelle das abschließende Ziel.

Brücke aus dem 13. Jahrhundert

Die Liborius-Kapelle von 1499 ist direkt an der alten Werrabrücke aus dem 13. Jahrhundert gelegen, der ältesten Natursteinbrücke in den östlichen Bundesländern. Die übertünchten Fresken wurden erst vor 80 Jahren wiederentdeckt und werden sukzessive mit Sorgfalt restauriert.

Beim Abschluss am Sonntagabend war allen Teilnehmern der Reise klar, Teil eines besonderen gemeinsamen Erlebnisses gewesen zu sein. red

