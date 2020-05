Auf markierten Wegen die Natur erleben

Bensheim.Was sind denn das für Zeichen, Zahlen und Buchstaben an den Bäumen, Pfählen, Laternenmasten oder Häusern? Gelbe, rote, grüne und blaue Quadrate, Dreiecke, Rauten, Kreuze, große und kleine Buchstaben sind da zu sehen. Die Wandermarkierungen des Odenwaldklubs (OWK) machen sowohl den fremden als auch den einheimischen Wanderern die Landschaft in ihrer Eigenheit und Schönheit zugänglich.

Tipp für Familien mit Kindern

Im folgenden wird anhand des „gelben Kreuzes“ eine Wanderung vorgestellt, die der OWK Bensheim gelaufen ist. Eine Teilstrecke, von Höchst im Odenwald nach Wörth am Main (ca. 16 Kilometer), beginnt mit einem märchenhaften Ausflugsziel für Familien mit Kindern: Die romantische Obrunnschlucht wird nach drei Kilometern erreicht.

Der Bachlauf schlängelt sich durch die Schlucht, deren Grund an den schmalsten Stellen nur wenige Meter breit ist und mit kleinen Brücken mehrfach überquert wird. Dornröschen residiert in einem zauberhaften Schlösschen und Jim Knopf lädt auf seiner Eisenbahn zum Mitfahren ein. Entlang des Märchenpfads gibt es zahlreiche Miniaturgebäude zu bestaunen. Eine Schwanenburg, einen Mäuseturm, Mühlen, Fachwerkhäuser sowie verschiedene Märchen- und Tierfiguren. Waldhütten und Sitzgruppen laden zur Rast ein.

Kostenlose Führungen durch die Obrunnschlucht übernimmt Karl Stutz (Tel. 06163/4326) von der Interessengemeinschaft Obrunnschlucht. Vorbei an Rimhorn führt der Weg hinauf nach Lützel-Wiebelsbach (268 Meter), das an den namensgebenden Bachläufen des Lützelbachs und seinem rechten nördlichen Zufluss, dem Wiebelsbach, liegt. Hier gibt es die Möglichkeit der Einkehr. Ab dann geht es hinunter, mit freiem Blick über die Odenwaldhügel, Richtung Wörth am Main.

Hauptwanderwege

Das gelbe Kreuz kennzeichnet einen von 51 Hauptwanderwegen (HW) des Odenwaldklubs. Es ist der Saar-Rhein-Main-Weg (HW 14) und führt auf 90,9 Kilometern von Alsheim über Lichtenberg nach Klingenberg am Main.

Hinzu kommen die Randwege Mainwanderweg, Rheinauenweg und Blütenweg an der Bergstraße sowie Randwege am Neckar, die alle mit Buchstaben gekennzeichnet sind.

Europäische Fernwanderwege

Der Odenwaldklub Bensheim wanderte ab dem Jahr 1984 auf dem Europäischen Fernwanderweg E 1 die Teilstrecke von Flensburg bis Genua (2400 Kilometer). Die erste Etappe von Flensburg bis Malente(200 Kilometer) legten 22 Teilnehmer unter Leitung von Stephan Ranz und dem Ehepaar Nagel zurück.

1987 überquerte die Gruppe den Sankt Gotthard. Durch das „Tal des Zitterns“ wanderten sie hinab nach Airolo. Die letzte Etappe war im Mai 1993 im Ligurischen Apennin, von Aquata Scrivia bis nach Genua-Pegli.

Der E 1 ist einer von zwölf Europäischen Fernwanderwegen und führt auf ca. 8000 Kilometern durch sieben europäische Staaten. Er beginnt am Nordkap in Norwegen und führt über Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland und die Schweiz bis nach Mittelitalien. Das geplante südliche Ende ist das Capo Passero – auf Sizilien. Der Europäische Fernwanderweg E1 ist im Gebiet des Odenwaldklubs mit dem grünen Andreaskreuz markiert. Er führt durch ein wahres Schatzkästlein von großartigen Zeugen aus Natur, Kultur und Geschichte.

„Wanderbares Deutschland“:

Das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ legt deutschlandweite Standards für Wanderwege fest. Ein Wanderweg wird nach neun Kernkriterien und 23 Wahlkriterien analysiert. Ein solcher Weg – vom Deutschen Wanderverband ausgezeichnet – legt den Grundstein für ein eindrucksvolles Wandererlebnis.

Im Odenwald gibt es vier Qualitätswege:

Alemannenweg: Michelstadt - Zwingenberg - Michelstadt mit 132 km

Nibelungensteig: Zwingenberg - Marbach Stausee - Freudenberg mit 124,6 km,

Burgensteig: Darmstadt-Eberstadt - Heppenheim - Heidelberg mit 120 km,

Neckarsteig: Bad Wimpfen - Mosbach - Eberbach - Heidelberg mit 126 km

„Wanderbarer Odenwald“

60 Rundwanderwege wurden mit dem Qualitätssiegel „Wanderbarer Odenwald“ ausgezeichnet und sind mit einer grünen Wegekennung auf weißem Untergrund markiert. Die Tagestouren liegen zwischen sieben und rund 22 Kilometer Weglänge und bieten durch die regelmäßig überprüften Qualitätskriterien ein besonderes Wandererlebnis.

Das Wanderwegenetz des Odenwaldklubs (OWK), das den gesamten Odenwald und seine Randgebiete erfasst und in vier Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz vertreten ist, umfasst rund 6000 Kilometer.

Gäste und Neumitglieder sind beim OWK Bensheim herzlich willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020