Aufbruch in ein neues Leben

Bensheim.Aufbruch und Neubeginn – das Motto der diesjährigen Adventskalender-Aktion der Gemeinde Sankt Georg wurde auch im heutigen Bild umgesetzt, das sich hinter dem 21. Fenster verborgen hat. Gestaltet wurde das Motiv in der Klinik Schloss Falkenhof, wo Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen behandelt werden.

Noch drei weitere Fenster werden am Haus am Markt an den kommenden drei Abenden enthüllt – dann ist das Weihnachtsfest da.

Die Zeremonie, in deren Rahmen die Fenster geöffnet werden, startet wie immer um 18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz – letztmals am Sonntagabend (23.). red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.12.2018