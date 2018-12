Bensheim.Ein Schiff auf hoher See, das mit wehenden Segeln durch die Wellen zieht, symbolisiert den Aufbruch zu neuen Ufern. Das Fensterbild zum 6. Dezember am großen Adventskalender am Haus am Markt in Bensheim wurde von der Pfarrei Heilig Kreuz in Auerbach gestaltet. Die Aktion der Gemeinde Sankt Georg steht in diesem Jahr unter dem Thema „Aufbruch/Neubeginn“, 24 verschiedene Gruppen haben Bilder für den Adventskalender gemalt.

Jeden Abend wird um 18 Uhr im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf dem Marktplatz ein weiteres Fenster enthüllt. Besucher sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.12.2018