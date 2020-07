Aufholjagd dank günstiger Aufwinde

Bensheim.40 309 Kilometer, einmal um die Erde – so viele Kilometer haben die Piloten der Segelfluggruppe Bensheim seit dem verspäteten Saisonstart bis zum vergangenen Sonntag schon in der Luft zurückgelegt und dokumentiert.

Wetterbedingt standen jedoch am vergangenen Wochenende nicht die großen Streckenflüge im Vordergrund: „Auffrischender Wind aus westlichen Richtungen“, das hörte sich sehr nach Hangwind an der Bergstraße an: Trifft der Wind aus Westen auf die Hangkanten des Odenwaldes, bilden sich an dieser Hügelkette (etwa von Darmstadt bis Heidelberg) parallele, stationäre Aufwindfelder, welche die Segelflieger nutzen können.

Nachdem an dem Wochenende zuvor bundesweit gutes Streckenflugwetter war und Bensheim bei der starken Konkurrenz in der Segelflugbundesliga „nur“ im Mittelfeld (Quali-Liga Rundenplatz 42) landete, war jetzt die Gelegenheit zur Aufholjagd. Denn Hangwind ist nicht überall, aber schlechte Thermik war flächendeckend vorhergesagt. Die Segelflugbundesliga ist ein dezentraler, bundesweiter Wettbewerb in drei Klassen während der Saison, bei dem es um die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit während eines Zeitfensters von zweieinhalb Stunden geht.

Und so machten sich mehrere Piloten startklar. „Am Anfang war es kniffelig: zum Teil kam der Wind noch etwas zu spitz aus Süden, außerdem pfuschte die Thermik dazwischen und störte den Hangwind. Aber das besserte sich“, berichtete Pilot Peter Simon nach der Landung. Gemeinsam mit Uwe Wahlig und Felix Maier stellte er den dritten gültigen Wertungsflug für die Liga.

Die Bensheimer schafften es: In der Quali-Liga konnten sie in der fünften Runde auf Platz drei 48 Punkte einfahren und sich auf Tabellenplatz sechs vorschieben. Damit befinden sie sich in der Aufstiegszone für die 2. Bundesliga und führend in der Landesliga Hessen. Die verbleibenden Runden bis zum Finale könnten interessant werden.

Aufgrund der Coronabestimmungen sind Gastflüge bei der Segelfluggruppe Bensheim weiterhin nicht möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020