Aufregung im Hochhaus

Bensheim. Aufregung am späten Samstagabend in der Taunusanlage in Bensheim. Der Leitstelle wurde gegen 23.30 Uhr ein Zimmerbrand im zehnten Stock eines der Hochhäuser gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei rückten aus - unter anderem war die Stützpunktwehr mit der Drehleiter vor Ort.

Dort machten die Männer und Frauen aber weder Rauch noch Feuer aus. Etagenweise wurde das Wohnhaus erkundet, letztlich handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

Nach einer halben Stunde wurde der Einsatz abgebrochen, der in der näheren Umgebung allerdings für jede Menge Aufsehen sorgte, weil die Rettungskräfte mit etlichen Fahrzeugen angerückt waren, die man im Ernstfall auch dringend benötigt hätte. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 07.04.2019