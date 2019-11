Aufruf zum vierten Klimastreik

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim ruft für Freitag, 29. November, zum vierten globalen Klimastreik von Fridays For Future in Bensheim auf. Die Demonstration beginnt um 12 Uhr am Bensheimer Rathaus, der Demonstrationszug führt über das Goethe-Gymnasium, AKG und die Geschwister-Scholl-Schule zum Beauner Platz, wo die Demonstranten gegen 12.45 Uhr eintreffen sollen. Unser Bild zeigt eine Demo aus dem Mai 2019.

„Das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung hat seinen Namen nicht verdient. Es ist viel zu schwach, um die Pariser Klimaziele – darunter das 1,5 Grad-Ziel – zu erreichen“, erklärt GLB-Sprecher Wolfram Fendler. „Als wäre das nicht schlimm genug, will Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch noch die Windkraftindustrie ruinieren und dabei zigtausende Arbeitsplätze vernichten.“ Altmaier wolle die Flächen für neue Windräder so weit begrenzen, dass ein Ausbau fast unmöglich wird, meint Fendler. „Wir rufen alle auf, dem entgegenzutreten und sich an dem Klimastreik zu beteiligen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red/Archivbild: Funck

