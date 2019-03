Aufstieg und Abstieg bei der SG Gronau

Gronau.Am Mittwoch fand die Versammlung der Tischtennis-Abteilung der SG Gronau statt. Abteilungsleiter Stephan Volk gab in seinem Bericht einen Rückblick auf die Erfolge der vergangenen Saison. Besonders erfreulich hierbei war der Aufstieg der 2. Mannschaft in die 1. Kreisklasse West.

Die 1. Mannschaft stieg nach einem Jahr in der Bezirksklasse unglücklich am letzten Spieltag wieder in die Kreisliga ab und befindet sich momentan auf einem Mittelfeldplatz. Die 3. Mannschaft errang in der 3. Kreisklasse einen vorderen Mittelfeldplatz und belegt zurzeit den zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation reichen würde.

Jugendleiter Oliver Russ berichtete von der Schüler und Jugendmannschaft. Die Schüler belegten in der Bezirksliga einen guten siebten Platz, die Jugendmannschaft belegte in der 1. Kreisklasse den letzten Rang. In dieser Saison gibt es nur eine Jugendmannschaft in der Bezirksklasse, hier steht der fünfte Platz momentan zu Buche. Kassenwartin Carmen Russ trug ihren Bericht vor. Danach wurde einstimmig die Kassenwartin sowie der Abteilungsvorstand entlastet. Als neue Kassenprüfer wurden Gerhard Helfrich und Holger Degenhardt gewählt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.03.2019