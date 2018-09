Auftakt der Seniorentage

Bensheim.Die 32. Bensheimer Seniorentage starten am Sonntag (30.) um 14 Uhr im Kolpinghaus mit Tanz und guter Unterhaltung. Auf dem Programm stehen ein Vortrag von Karl Jährling sowie Auftritte der Präsidentengarde der Zeller Fastnacht, der „Prosecco-Lerchen“ der Frauenfastnacht und der Kinder-und Jugendgruppe der Wettkampfgymnastik der TSV Auerbach.

Mit einer Weinprobe am Montag (1.), einem Vortrag von Christoph Breitwieser, Leiter des Museums Bensheim, am Dienstag (2.), einem bunten Nachmittag am Donnerstag, 4. Oktober, und einem „aktiven Stadtrundgang“ am Freitag, 5. Oktober, bieten die Seniorentag wieder jede Menge Abwechslung. ps

