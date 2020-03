Auftakt zur Dorfentwicklung

Bensheim.Mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung startet Bensheim in den IKEK-Prozess: Diese Abkürzung steht für das „Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept“, das im Rahmen des Förderprogramms Dorfentwicklung in Hessen erstellt wird. Die Stadt Bensheim hat sich für dieses Programm erfolgreich beworben.

Damit ist Bensheim eine der hessischen Kommunen, die 2019 vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Förderschwerpunkt in die Dorfentwicklung aufgenommen wurden. Das IKEK dient der Gemeinde als Grundlage für Mittel der Dorfentwicklung, also für Projekte in den acht ländlichen Stadtteilen Bensheims. Für die Entwicklung der Projekte sei die Beteiligung und Begeisterung der Bürger unverzichtbar. Im Laufe des kommenden Prozesses sind sie eingeladen, gemeinsam mit dem begleitenden Fachbüro und der Stadt die Projekte zu entwickeln. Maßgeblich für den positiven Ablauf ist auch das Wirken einer Steuerungsgruppe, die aus Vertretern der einzelnen Orte, der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung sowie der Stadtverwaltung besteht. Begleitet wird die Steuerungsgruppe vom Kreis und dem Fachbüro.

Den offiziellen Startschuss für den Beteiligungsprozess, der alle Akteure in den nächsten zwölf Monaten beschäftigen wird, bildet das Auftaktforum am 18. März. Im ersten Forum stehen Informationen über das Dorfentwicklungsprogramm, das IKEK und den Prozess im Mittelpunkt. Es wird erläutert, wie sich die Bürger beteiligen können und welche Fördermöglichkeiten für Private möglich sind. Auch können die Teilnehmer erste Überlegungen für die Dorfentwicklung einbringen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim und endet gegen 20 Uhr.

Diesem ersten öffentlichen Forum werden im Lauf des Jahres vier weitere folgen. Aktuelle Informationen und Terminankündigungen finden sich zukünftig auf der neuen Projekthomepage www.dorfentwicklung-bensheim.de. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020