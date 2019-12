Auftritt mit Gänsehaut-Garantie

Bensheim.Begeisterung, sehr gute Laune und wippende Füße vermittelte der Bensheimer Gospelchor Getogether mit seinem stimmungsvollen Adventskonzert.

Der 33-köpfige gemischte Chor startete mit dem gefühlvollen Stück „Mary Did You Know“ unter der musikalischen Leitung von Thorsten Mühlberger in den Abend. Ein Abend, in dem die frohe Botschaft, wie sich das Wort Gospel übersetzen lässt, im Mittelpunkt stand.

Schon bei den ersten Takten des sehr gut besuchten Konzerts, bei dem Thorsten Mühlberger auch für die Piano-Begleitung sorgte und von Drummer Sascha Birkenstock unterstützt wurde, unterstrichen die Vokalisten das Besondere der Gospel-Musik dieser Formation. Starke Rhythmen, mit Elementen des Jazz und Blues gespickt, wurden von einem hervorragend abgestimmten Gesangsensemble vorgetragen. Besonders beeindruckte der Song „Joy of my Salvation“, bei dem die Sängerin Katrin Birkenstock mit ausdrucksvoller Stimme und viel Emotion den Sologesang übernahm. Spätestens an diesem Punkt des Konzertes ist der Funke komplett auf das Publikum übergesprungen, das – zum Teil stehend – frenetisch mitfeierte.

Neues Outfit nach der Pause

Sängerin Monika Müller, die als Moderatorin charmant durch den Abend führte, erläuterte, dass an Weihnachten der Geburt Jesu gedacht und zu seinen Ehren eine Geburtstagsparty veranstaltet werde. Wie es sich für ein gelungenes Fest gehöre, sei an alles gedacht: Gute Musik, nette Gäste, Essen und Getränke.

Der ganz in Schwarz mit weißen Schals gekleidete Chor verblüffte, indem er nach der Pause mit anderem Outfit erschien, die Accessoires waren inzwischen rot. Seine Songs unterstich Getogether mit Gesten, Bewegungen und Klatschen und sorgte auf diese Weise dafür, dass das Publikum zu jeder Zeit involviert und Teil des Ganzen war.

Farbenfrohe Beleuchtung

Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgte außerdem eine farbenfrohe Beleuchtung, mit der die Kirche dem jeweiligen Song entsprechend in Szene gesetzt wurde. Hoffnung auf Erlösung, Sehnsucht nach Freiheit und Dankbarkeit für das von Gott gewährte ewige Leben prägten die mitreißenden Songs. Aber auch die gefühlvollen Balladen wie „There’s a Star“ gerieten zu Gänsehaut erzeugenden Erlebnissen.

Durch diese Vielfalt entstand eine abwechslungsreich und harmonisch vielstimmige Einstimmung auf die Weihnachtszeit, die begeisterten Applaus und die lautstarke Bitte um Zugaben der Zuschauer nach sich zog. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019