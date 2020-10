Auftritt von Paul Panzer verschoben

Bensheim.Paul Panzer muss seinen Auftritt in der Weststadthalle erneut verschieben. Ursprünglich sollte der Comedian am 27. März in Bensheim auftreten. Wegen der hohen Coronavirus-Zahlen wurde das Gastspiel mit seinem neuen Programm „Midlife Crisis – willkommen auf der dunklen Seite“ in den August und schließlich auf den 16. Dezember verschoben.

Doch daraus wird nun auch nichts. Wie die zuständige Veranstaltungsagentur am Donnerstag mitteilte, muss die Show erneut verlegt werden – und zwar auf den 11. November 2021. „Die gekauften Karten behalten Gültigkeit für den Ersatztermin und müssen nicht umgetauscht werden“, heißt es in der Pressemitteilung. red/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020