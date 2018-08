Auktion als Einnahmequelle für die Tafel

Anzeige

Die sind – und das wissen die wenigsten – nicht zu unterschätzen. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Belastungen auf 40 000 Euro. Darin enthalten sind unter anderem Kosten für die beiden Kühlfahrzeuge (allein 17 000 Euro), Ausgaben für das Personal (wie Versicherungen, Schulungen) oder die Müllentsorgung, die sich mit mehr als 8700 Euro niederschlug.

Unterm Strich viel Geld, das man erst einmal einwerben muss. Um Spenden zu generieren, hatten sich die Initiatoren in der Vergangenheit immer wieder etwas Kreatives einfallen lassen – wie einen sportlichen Sponsorenlauf rund um den Neubau auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände.

In diesem Jahr geht es nun (voraussichtlich) etwas weniger schweißtreibend zu. Die Bensheimer Tafel veranstaltet am Samstag, 22. September, von 11 bis 16 Uhr, in ihrem Haus an der Rheinstraße einem Flohmarkt samt Versteigerung. „Unsere Mitarbeiter schauen nach, was sie zu Hause nicht mehr brauchen und bringen es mit“, bemerkt Mariette Rettig. Bei mehr als 200 Personen dürfte dabei eine reichhaltige Auswahl zusammenkommen. Musikalisch untermalt wird der Tag im Tafel-Gebäude von den Blütenweg-Jazzern.

Der Höhepunkt der Spendenaktion ist allerdings eine Versteigerung der besonderen Art. Als Auktionator konnte Frank Lehmann gewonnen werden. Der Wirtschaftsjournalist arbeitete beim Hessischen Rundfunk und war einer der Moderatoren der Sendung „Börse im Ersten“ in der ARD. Lehmann zählt zum Bekanntenkreis von Stadtpfarrer Thomas Catta und war unter anderem beim Pfarrfest von Sankt Georg vor ein paar Jahren als Moderator tätig.

Unter den Hammer kommen bildlich gesprochen „wertvolle Dinge“ (Rettig). Im Fundus hat die Tafel ein Bild des Bensheimer Künstlers Siegfried Speckhardt, ein Werk der Künstlerin und Handballspielerin Anja Hoekstra, geborene Ernsberger, die für die Flames in der Bundesliga am Ball ist.

Mit Sicherheit etwas Besonderes und Einmaliges ist die Arbeit von Benno Hegenbarth, dem Sohn von „Showmaker“ Harry Hegenbarth. Der Junge hat ein Bild im Kindergarten zusammen mit der Künstlerin Sabine Nelles zum Thema Heimat gemalt und es dem Verein für einen guten Zweck überlassen. Versteigert werden außerdem Steiff-Bären mit Zertifikat, einen Porzellan-Raben aus Meißen, ein hochwertiges Mikroskop und eine Orgel. Wer möchte, kann am 22. September von 12 bis 14 Uhr mitbieten.

„Wir wollen unser Haus immer öffnen, damit alle Bensheimer und Gäste aus den umliegenden Gemeinden sich die Tafel anschauen können. Wir wünschen uns einen regen Besuch nicht nur für den Flohmarkt, sondern auch für die Versteigerung“, so Mariette Rettig. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Durch die Veranstaltung erhofft man sich, ein stabiles finanzielles Fundament einnehmen zu können, um die Kosten für den laufenden Betrieb sichern zu können. Zurzeit kommen pro Ausgabe mehr als 150 Kunden. Die Mitarbeiter bewegen wöchentlich rund 35 Tonnen Lebensmittel, die aus 56 Geschäften abgeholt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.08.2018