Auktionshaus Bensheim eröffnet

Bensheim.Charles Bamberger ist Inhaber des jetzt in der Dalberger Gasse 13 neu eröffneten Auktionshauses Bensheim. Familie Bamberger betreibt ein Auktionshaus in Miltenberg, den Kunsthandel Bamberger in Heidelberg und in Berlin. Seit über 40 Jahren ist man, jetzt in dritter Generation, am Markt vertreten.

Im Auktionshaus Bensheim wird mit Kunst, altem und neuem Schmuck, Armbanduhren und Skulpturen gehandelt. Künftig möchte man auch hochwertige Handtaschen namhafter Hersteller ins Sortiment aufnehmen. Von Bensheim aus arbeitet man dem Auktionshaus in Miltenberg zu, wo auch die Auktionen stattfinden.

Geplant ist, im nächsten Jahr ein Auktionsportal im Internet anzubieten, wo die Waren auf der ganzen Welt angesehen werden können. df/Bild: Funck

