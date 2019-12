Aus Altem wird Neues

Bensheim.Weihnachten ist die Zeit der Deko und der Geschenkverpackungen sowie des Selbstgebastelten. Die BUND-Ortsgruppe Bensheim ist nach 2017 wieder mit einem Stand zum Thema Upcycling auf dem Bensheimer Weihnachtsmarkt in einer der Künstlerbuden oben am Marktplatz am Start.

Unter Upcycling versteht man aus vorhandenem Material neue nutzbare Dinge zu fertigen – ohne wie beim Recycling das Material erst mit viel Energieaufwand in den Ausgangsstoff zurückzuverwandeln (zum Beispiel Zellstoff bei Papier), um es dann wieder zu neuem Papier zu formen. Diese Form der „Zweitverwertung“ vorhandener Stoffe ist damit gegenüber Neuwaren deutlich weniger CO2-belastend für die Umwelt.

Verstärkt werden die Bensheimer BUND-Aktiven am Mittwoch (11.) und auch am Donnerstag (12.) von drei weiteren Upcycling-Künstlerinnen von der Bergstraße sowie aus Trebur. Maren Schmitt aus Heppenheim zaubert wärmende Schals und Stirnbänder aus abgelegten Kleidungsstücken.

Etageren aus alten Tassen

Illona Häußer-Schmitt aus Trebur gestaltet mit viel Geduld und einem Spezialbohrer alte Sammeltassen und Teller zu entzückenden Etageren um. Marita Knebel ist eine Meisterin der Taschen, belastbar, in fast jeder Größe und immer als Unikat näht sie in Zwingenberg schon seit Jahren mit Stoffen aus alten Vorhängen, Schürzen oder auch Musterbüchern.

Volker Massoth möchte dieses Jahr erneut dazu ermutigen, aus gebrauchtem Papier sowohl wunderschöne Papier-Weihnachts-Bäume für die Weihnachtszeit als auch wiederverwendbare Geschenk-Schachteln selbst zu basteln oder auch fertig Gebasteltes zu erwerben. Das Material hierfür lieferten vor allem alte Kalender von 1973 bis 2018, Werbeflyer und auch alte Landkarten.

Darüberhinaus stehen die BUND-Aktiven auch für Fragen zum lokalen Umwelt- und Naturschutz oder zu den Projekten der Ortsgruppe zur Verfügung und haben eine kleine Auswahl an Informationsmaterial vor Ort. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019