Aus dem Leben italienischer Einwanderer

Anzeige

Der in Rovereto geborene Autor Delio Miorandi kam 1959 als Jahrgangsbester der Universität in Bologna mit einem Stipendium nach Frankfurt, um Soziologie zu studieren. Eigentlich wollte er nur ein Jahr in Deutschland bleiben. Er wohnte in Frankfurt am Main in einer Wohngemeinschaft und sprach bald Deutsch so gut wie Italienisch.

Trotzdem plagte ihn das Heimweh und er suchte den Kontakt zu Landsleuten. Die meisten waren als „Gastarbeiter“ ins Land gekommen. Die Menschen und ihre Schicksale berührten ihn nachhaltig.

Die Unterstützung der italienischen Arbeitnehmer und ihrer Familien wurde zum Beruf und zur Berufung. Nach Ende seines Studiums arbeitete Miorandi beim Caritas-Verband in der Sozialberatung. Außerdem baute er ein „Centro Italiano“ als Freizeit- und Bildungsstätte für Deutsche und Italiener auf, gründete italienische Familienvereine, organisierte Demonstrationen und klärte Zugewanderte über ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten auf.

Als überzeugter Europäer trat er 1963 der Europa-Union bei. Zudem wirkte er in mehreren Ausländerbeiräten mit und gründete 1970 den bundesweiten „Verein zur Förderung der ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland“. Für sein breites bürgerschaftliches Engagement wurde Miorandi 2016 mit dem Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet.

Zahlreiche erzählte und selbsterlebte Geschichten hielt Miorandi in Tagebuchaufzeichnungen und einem Archiv fest. Ein wichtiger Fundus, auf den er nach seiner Verrentung für Buchprojekte zurückgreifen konnte. Aus den vielen Geschichten erschuf der 1938 Geborene die Handlung seiner beiden „Antonio“-Bücher. So sind Antonio und Assunta zwar keine realen Personen, die geschilderten menschlichen Begegnungen sind jedoch durchaus real.

Miorandi schafft es in seinen Büchern mit Leichtigkeit, auch ernste Themen unterhaltsam zu präsentieren, und packt dazu noch ein gutes Stück italienisches Lokalkolorit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018