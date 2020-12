Aus dem Wahlprogramm: Kultur stärken, die MEGB auflösen

Soziales: Hier geht es den Grünen insbesondere um die uneingeschränkte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen und um eine starke, sozial abgesicherte Bürgergesellschaft. Konkrete Forderungen sind die Ansiedlung des Familienzentrums in einem Neubau auf dem Hoffart-Gelände und die Sicherung der Liebfrauenschule ohne Veränderung des bestehenden Konzepts.

Für die von der Schließung bedrohte Heppenheimer Bildungseinrichtung Haus am Maiberg sei ein alternativer Standort in Bensheim wünschenswert. Bei der Besetzung städtischer Leitungspositionen wollen die Grünen bei Neueinstellungen eine Frauenquote einführen. Zudem gelte es, die Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten zu akzeptieren.

Kultur: Für die Grünen ganz klar eine kommunale Aufgabe der Daseinsfürsorge. Neben einem Kulturentwicklungsplan will der Ortsverband die lokale Kreativwirtschaft an einem runden Tisch zusammenbringen und über einen unabhängigen Kulturbeirat Perspektiven für die Zukunft erarbeiten. Außerdem sollen für die Kultur mehr Haushaltsmittel lockergemacht werden. Ein „Nachtbürgermeister“ soll als Vermittler zwischen Anwohnern, Gastronomen und Gästen vermitteln und potenzielle Konflikte lösen.

Gesellschaft: Breiten Raum im Wahlprogramm nimmt der Bereich kulturelle Vielfalt und historisches Bewusstsein ein. Die Grünen sprechen sich für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung aus. In diesem Selbstverständnis müsse die Stadt Bensheim jegliche Integrationsbemühungen fördern und sich auch dem Seenotrettung-Bündnis „Sichere Häfen“ anschließen. Interkulturelle Kompetenz soll als soziale Stärke – auch in Einstellungsgesprächen – verstanden werden. Der Ortsverband spricht sich in diesem Zusammenhang auch für eine kritische Aufarbeitung der Lokalgeschichte als Voraussetzung einer lebendigen Erinnerungskultur aus.

Finanzen: Als Schwerpunkt im Finanzhaushalt definieren die Bensheimer Grünen Investitionen in die Verkehrswende sowie in den Umwelt- und Klimaschutz. Eine gute lokale Wirtschaftspolitik müsse ansässigen Betrieben gute Wachstumsperspektiven bieten. Bei Neuansiedlungen gehe es darum, den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. Chancen für die künftige Wirtschaftsstruktur sieht man vor allem in Branchen wie IT und Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Recycling, aber auch in Pflege und Handwerk.

Auch die regionale landwirtschaftliche Produktion und Vermarktung müsse gesteigert werden. Als klare Forderung im Wahlprogramm steht auch die sukzessive Auflösung der städtischen Tochter MEGB. tr

