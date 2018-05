Anzeige

Gronau.Die Sitzungen des Ortsbeirats im Obergeschoss des alten Schul- und Rathauses sind in Gronau in aller Regel gut besucht. Am Montagabend wiesen allerdings eine größere Menschenansammlung sowie einzelne Stehtische auf dem Platz am Römer auf ein besonderes Ereignis hin. Die im Erdgeschoss geschaffene Begegnungsstätte „Gruneme Stubb“ wurde offiziell in Betrieb genommen.

Der in den vergangenen Monaten entstandene offene Begegnungstreff für alle Generationen in der Ortsmitte ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie aus der Not eine Tugend gemacht werden kann. Noch vor gut einem Jahr war der Ärger und Unmut groß, als bekannt wurde, dass sich die Sparkasse von ihrer Präsenz in Gronau verabschiedete. Vor allem für die älteren Bürger, für die Online-Banking kein Thema ist, ist die Schließung der Sparkassenfiliale mit Nachteilen verbunden.

Als klar war, dass an dieser Entscheidung nichts mehr zu ändern ist, dachte man um und blickte auf die positive Seite der Veränderung. Es standen plötzlich Räumlichkeiten zur Verfügung, die für die Dorfgemeinschaft genutzt werden konnten.