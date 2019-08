Aus Kanada nach Südhessen

Bensheim.Der Abend wirkte wie ein „Jetzt erst recht“. Nach dem aufgrund einer Unwetterwarnung abgebrochenen Festival-Dienstag strömten am Mittwoch bereits am frühen Abend hunderte Besucher in den Bensheimer Stadtpark. Zum Auftritt von Hanne Kah war die Wiese brechend voll. Bei den Lokalmatadoren von „Stir it up“ ab 22 Uhr gab es kaum noch ein Durchkommen.

Mit dem Hoffmann Projekt startete der

...