Aus Küchenabfall wird Strom und Wärme

Bensheim.Ob Bananenschalen, Kaffeesatz oder Fischgräten – was vom Esstisch in die braune Tonne wandert, ist für winzige Bakterien noch ein gefundenes Fressen.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) macht sich das zunutze und produziert in seiner Biogasanlage in Heppenheim aus den Bioabfällen der Bergsträßer grüne Energie und Kompost. Wie das funktioniert? Dieser Frage gingen Mitglieder der Freien Wähler Gemeinschaft Bensheim bei einer Führung durch die Biogasanlage in Heppenheim nach.

Auf ihrem Weg erkundeten die Besucher die Anlieferhalle für den Bioabfall, warfen einen Blick auf die riesigen Motoren im Blockheizkraftwerk, stiegen die Treppen auf das Dach zum Schwachgasspeicher, durchquerten die Leitzentrale und gelangten zuletzt in die Rotte- und Fermenterhalle – dem Herzstück der Anlage. Staunend standen die Gäste vor den 30 Meter langen Boxen, in denen der ZAKB aus den Küchenabfällen der Bergsträßer Strom, Wärme und hochwertigen Kompost erzeugt. So wird aus vermeintlichem Abfall Energie für Pflanzen und den Kreis Bergstraße: Über 900 Haushalte versorgt der ZAKB mit grünem Strom aus der Biogasanlage; der Kompost kommt als wertvoller Naturdünger und Bodenverbesserer in der Landwirtschaft zum Einsatz.

Daher ist auch eine richtige Abfalltrennung unerlässlich, wie ein Berg aus Plastiktüten, Marmeladengläsern und Batterien den Besuchern eindrucksvoll vor Augen führte. Denn leider landen immer wieder Fremdstoffe in den Biotonnen und somit in der Biogasanlage. Dort stören sie die Abläufe und müssen mühsam von den Mitarbeitern aussortiert werden. Das kostet viel Zeit und Geld.

Unter www.zakb.de stellt der Zweckverband kostenlos Anleitungen für eine korrekte Abfalltrennung zum Download bereit – bebildert und in über 10 Sprachen.

