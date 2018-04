Anzeige

Auerbach.Ins Zentrum von Auerbach ist das traditionelle Pfarrgartenfest, das bisher im Lerchengrund gefeiert wurde, umgezogen. Am Wochenende hatte die evangelische Kirchengemeinde zum neuen Gemeindefest eingeladen, das jetzt rund um das Gemeindezentrum in der Bachgasse gefeiert wurde. Der Kinderchor eröffnete die Veranstaltung musikalisch. Das Unterhaltungsprogramm an beiden Tagen hatten die Kindertagesstätten Steinweg, Lerchengrund und Hochstädten übernommen.

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gab es ein Generationenkino, in dem Unterhaltungsfilme gezeigt wurden. Angeboten wurden auch Führungen durch die Ausstellung im Raum der Stille. Für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt. Am Abend gaben die Gospelchöre aus Auerbach und Eschollbrücken eine beachtenswerte Kostprobe ihres gesanglichen Könnens. df/Bild: Funck