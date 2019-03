Aus vier Gebäuden wurde ein Kaufhaus

Das Kaufhaus Reiling (später Krämer) an der Ecke Hauptstraße/Bahnhofstraße in Bensheim im Jahr 1912. Die Metzendorf-Gesellschaft hat eine Ausstellung zur Architektur und Geschichte des Gebäudes zusammengestellt, die am Samstag und Sonntag bei „Krämer reloaded“ besichtigt werden kann.

