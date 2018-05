Anzeige

Bensheim.Die Gruppe „Wandern für Aktive“ der Abteilung Outdoor der SSG startete zu einer Wanderung von 22 Kilometer rund um Abtsteinach.

Der Panoramaweg führte auf seiner ganzen Länge vorbei an fünf höher als 500 Meter gelegenen Odenwaldhöhen und entschädigte die Wanderer für ihre Mühe mit wunderschöne Ausblicke auf den malerischen Odenwald.

Per Fahrgemeinschaft fuhr man zum Alla-Hopp-Parkplatz am Orteingang von Unter-Abtsteinach im Gorxheimer Tal. Ab hier ging es auf Schusters Rappen stetig bergauf zur Stiefelhöhe (584 Meter) und auf dem Bergrücken vorbei am Hardberg (593 Meter). Mit immer wieder herrlichen Blicken wanderte man abwärts auf den Kunstwanderweg und weiter am Kreidacher Viadukt der Überwaldbahn vorbei.