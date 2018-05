Anzeige

Bensheim.Warum in die Ferne schweifen, gibt es doch manch Interessantes auch vor der eigenen Haustür zu entdecken. Frei nach diesem Motto erkundeten ein gutes Dutzend Sänger des Männergesangvereins Harmonie 1861 Bensheim am Himmelfahrtstag die Nachbarstadt Lorsch.

Königshalle, Tabak und mehr

Eingangs erklang in der Stadtkirche Sankt Nazarius ein gesungenes „Vater unser“, ehe die Historie des Rathauses und mit der Königshalle die Geschichte des Klosters Lorsch präsent wurden. Natürlich interessierte anschließend in der Tabakscheuer auch die jüngere Geschichte des Tabakanbaus.

Nach einer Weinerfrischung auf freiem Feld stand der Besuch in einem lokalen Brauhaus an und natürlich ein abschließender Ausklang in einer traditionellen Bensheimer Weinschänke.