Ausflug in den Heidelberger Zoo

Bensheim.Einmal im Jahr lädt die Stadt Bensheim Menschen mit Behinderung zu einem Ausflug ein: Am 17. Juli steht ein Besuch des Heidelberger Zoos an. Die Fahrt ist für die Teilnehmer und deren Begleitperson kostenlos. Abfahrt ist um 13 Uhr am Rathaus.

Der gemeinsame Nachmittag endet mit einem Picknick im Zoo. Die Ankunft am Rathaus ist für 18 Uhr geplant. Mitglieder des DRK Bensheim begleiten die Teilnehmer.

Die Fahrt wird mit einem Spezialbus für Rollstuhlfahrer durchgeführt. Personen mit Rollstuhl oder Merkmal „AG“ im Schwerbehindertenausweis werden vorrangig berücksichtigt. Personen, die nicht selbst zum Abfahrtsort am Rathaus kommen können, werden auf Wunsch von der Behindertenhilfe Bergstraße abgeholt und nach dem Ausflug wieder nach Hause gefahren.

Interessenten können sich an das Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ an Andrea Schumacher, Telefon 06251/8699160, wenden. Sie steht für Rückfragen zur Verfügung. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.05.2019