Ausflug in die Nibelungenstadt Worms

Es schließt sich eine Fahrt mit der Fähre nach Worms an, wo das Nibelungenbähnchen zu einer Stadtrundfahrt einlädt. Die Schönheiten und die Bedeutung der Nibelungenstadt werden bei einer anschließenden Führung aufgezeigt, bevor ein geselliger Abschluss in der Gaststätte Hagenbräu vorgesehen ist. Die Rückfahrt startet um 19.30 Uhr.

Besuch aus der Partnerstadt

Für das gesamte Programm wird ein Entgelt erhoben. Anmeldungen sind bei Vorstandsmitglied Sylvia Düfer (Telefon 06251/63938; E-Mail s.duefer@googlemail.com) möglich.

Weitere Überlegungen stellte der Vorstand zur Fahrt nach Frankfurt am Main am 20. Oktober an. Vorgesehen sind eine Führung in der Altstadt, der Besuch des Römers und der Paulskirche sowie ein Abschluss in Sachsenhausen. Einzelheiten und Anmeldemodalitäten werden noch mitgeteilt. In der Zeit vom 14. bis 16. September besucht dann eine Gruppe des tschechisch-deutschen Freundeskreises aus Hostinné Bensheim. Den rund 20 Gästen soll ein umfangreiches und interessantes Besuchsprogramm geboten werden, wozu erste Vorschläge erarbeitet wurden. Weitere Einzelheiten müssen noch abgeklärt werden.

Der Freundschaftskreis freut sich schon jetzt auf die Begegnung mit den Gästen aus der tschechischen Partnerstadt. mz

