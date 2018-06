Anzeige

Bensheim.Die Regionalgruppe Bensheim der Deutschen Parkinson Vereinigung lädt zu einer weiteren Sonderveranstaltung ein. Am Donnerstag, 21. Juni, wird zu einer Busfahrt zur Odenwälder Kochkäserei in Fürth-Lörzenbach eingeladen. Dort ist eine Führung sowie anschließend in einem wunderschönen Garten ein gemütliches Beisammensein mit Speisen und Getränken vorgesehen.

Der Bus startet am 21. Juni um 14.30 Uhr am Bahnhof sowie um 14.40 Uhr in Heppenheim, Lehrstraße. Die Rückkehr ist gegen 19 Uhr geplant.

Inzwischen legte die Regionalgruppe den ersten Programm-Entwurf für das zweite Halbjahr vor. Es sind ein unterhaltsamer Nachmittag im August, eine Information über Behinderten- und Pflegeeinstufung im September sowie eine Fahrt zur Kürbisausstellung in Ludwigsburg im Oktober vorgesehen. Über Einzelheiten und weitere Veranstaltungen wird informiert. mz