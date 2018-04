Anzeige

Bensheim.Der OWK Bensheim fährt am 10. Mai zur 35. Internationalen Hatzbachtalwanderung nach Stadtallendorf-Hatzbach, Motto: Zu altem Handwerk und rußigen Gesellen. Dort kann vom Bürgerhaus auf verschiedenen ausgeschilderten und begleitenden Strecken durch Wald und Flur gewandert werden.

Wer an der Wanderung nicht teilnehmen möchte, sieht sich den schönen Ort mit seinen Fachwerkhäusern an. Ein freiadliger Gutshof der Knoblauch zu Hatzbach befindet sich heute noch in Privatbesitz. Zu dieser Fahrt sind alle Interessenten eingeladen, eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht notwendig, jeder ist willkommen, gerne auch Neubürger, Reiselustige und Wanderer von anderen Vereinen.

Der Reisebus fährt am 10. Mai um 8 Uhr in Bensheim vom Busbahnhof ab, die Rückkehr ist gegen 18 Uhr in Bensheim. Anmeldung mit Überweisung von 25 Euro auf Konto des OWK – DE 10 5095 0068 0002 1182 48, Sparkasse Bensheim– Stichwort: Fahrt 10. Mai. red