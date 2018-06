Anzeige

Den Abschluss des Juniprogramms bildet am Dienstag, 26. Juni, ein Ausflug in das Rosendorf Steinfurt bei Friedberg. Vier Rosengärten, vier Rosengärtnereien und ein Rosenmuseum sind das Wahrzeichen dieses Ortes, der zudem im Juni festlich das Jubiläum „150-Jahre Rosenzucht“ begehen kann. Steinfurt wird also herausgeputzt sein und sicher zu einem duftenden Erlebnis werden. Ein Zwischenstopp wird zudem in Friedberg sein. Die Abfahrtszeiten sind wie bisher, beginnend um 10 Uhr ab Malepartus und zuletzt um 10.40 Uhr ab Bahnhof Bensheim (ZOB).

Ein Ausblick geht auf das Grillfest der Awo am 6. Juli in der Kleingartenanlage Schlossblick, in das der übliche Seniorennachmittag eingebettet ist. Hierzu werden bei beiden vorausgehenden Veranstaltungen die Anmeldungsformulare verteilt. kn

05.06.2018