Ausflug zum Stift Neuburg

Bensheim.Nach der Sommerpause beginnen die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg ihre Veranstaltungen im zweiten Halbjahr mit einem Ausflug am Donnerstag, 29. August, zur Benediktinerabtei Stift Neuburg bei Heidelberg, der einzigen noch bestehenden Filialgründung des Klosters Lorsch, das bis in das hohe Mittelalter ein bedeutendes Macht-, Geistes- und Kulturzentrum war.

Nach einer Klosterführung und anschließender Andacht mit Stadtpfarrer Thomas Catta ist eine Einkehr im Klostergasthof mit angeschlossener Brauerei vorgesehen. Abfahrt ist um 14.30 Uhr an der Bushaltestelle „An der Stadtmühle“ mit Zustiegsmöglichkeit an der Bushaltestelle am Finanzamt. Die Rückankunft ist gegen 19.30 Uhr geplant. Da es noch einige freie Plätze gibt, können sich Interessenten bei Helmut Turber unter der Telefonnummer 06251/4253 anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019