Bensheim.Von der Steinzeitsiedlung zur Flakstellung: Neue archäologische Funde aus Südhessen stellt Thomas Becker von der Hessenarchäologie Darmstadt am Donnerstag (17.) um 19 Uhr im Museum Bensheim vor.

Die Landschaft zwischen Rhein und Odenwald kann zu allen Zeiten als siedlungsgünstig angesehen werden. Daher überrascht es nicht, dass bei vielen Baumaßnahmen Spuren älterer Nutzung und Besiedlung nachgewiesen werden.

Siedlungen der Steinzeit, eisenzeitliche Friedhöfe, römische Straßen oder mittelalterliche Bebauung auf Burgen sind nur einige Beispiele, die im Rahmen von Ausgrabungen in Südhessen in den vergangenen Jahren untersucht wurden.

Der Vortrag im Museum gibt interessante Einblicke in die Aufgaben der archäologischen Denkmalpflege und in die spannenden Ergebnisse aktueller Ausgrabungen in dieser Region. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.10.2019