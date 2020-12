Ausländerbeirat hofft auf höhere Beteiligung

Bensheim.Im Dezember 1993 nahm in Bensheim der erste gewählte Ausländerbeirat seine Arbeit auf. Vorsitzender war damals Hasan Akdag. Aktuell steht Yvonne Dankwerth an der Spitze und sie führt auch die Liste an, mit der sich die insgesamt 13 Kandidaten für die siebte Amtszeit des Ausländerbeirates bewerben. Gewählt wird am 14. März 2021, zusammen mit den Kommunalwahlen.

Eine Änderung, die von den Ausländerbeiräten sehr begrüßt wird, denn die Beteiligung an den Wahlen für dieses Gremium ist traditionell sehr niedrig. Hessenweit gingen bei der Wahl im November 2015 nur etwas mehr als sechs Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, in Bensheim waren es gerade mal 3,4 Prozent.

So erhofft sich Yvonne Dankwerth von der Zusammenlegung der Wahltermine im kommenden Frühjahr ein besseres Ergebnis. Bei der Zusammenkunft des Ausländerbeirates im Kolpinghaus freute sie sich zunächst aber vor allem über die neuen Gesichter, die sie begrüßen konnte. Nicht nur, weil sie erstmals zur Sitzung gekommen waren, sondern insbesondere für ihre Bereitschaft, sich in der kommenden Amtszeit aktiv zu beteiligen. Insgesamt neun Mitglieder hat der Ausländerbeirat in Bensheim. Fünf der bisherigen Interessensvertreter kandidieren für die kommende Amtszeit wieder, vier neue Bewerber sind bis zur Position neun dazu gekommen.

Yvonne Dankwerth auf Platz eins

Angeführt wird die einstimmig verabschiedete Liste von Yvonne Dankwerth. Ihr folgen die bisherigen Mitglieder Anna Bitsch, Fatemeh Schmidt und Kurt Manich. Neu auf Platz fünf kandidiert der Unternehmer Asdullah Khan aus Pakistan und ebenfalls neu ist auf Platz sechs der aus Frankreich stammende Arzt im Ruhestand, Dr. Michel Ranc. David Scott auf Platz sieben ist aktuelles Beiratsmitglied und neue Bewerber sind die Fremdsprachentrainerin Nadine Hofmann (England) auf Platz acht, gefolgt von Rentner Zubair Khalil aus Pakistan.

Ebenfalls aus Pakistan ist Geschäftsführerin Shumaila Sabeen Adeel (10), gefolgt von Reinigungskraft Yirgalem Habte Ghebreab aus Eritrea (11), Hamid Naseer aus Pakistan (Fahrer im öffentlichen Dienst) auf Platz 12 und dem Informatiker Musaab Rawe aus dem Irak (13).

Bis 4. Januar 2021, 18 Uhr, hat der Ausländerbeirat jetzt Zeit, seinen Wahlvorschlag bei Gemeindewahlleiterin Nicole Rauber-Jung einzureichen. Über die Zulassung des Wahlvorschlags wird dann am 15. Januar 2021 durch den Wahlausschuss der Stadt in einer öffentlichen Sitzung beschlossen. Gegen eventuelle Ablehnungen kann bis 17. Januar Einspruch eingelegt werden.

Besuch hatte der Ausländerbeirat im Kolpinghaus auch von Pakiza Hamidi. Sie ist die Vorsitzende der Afghanischen Fußball Gemeinschaft Bergstraße (AFG), die sich in diesem Jahr unter dem Motto „Sport verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg“ gründete.

Bei der Vorstellung ihres Vereins waren Pakiza Hamidi vor allem zwei Aspekte wichtig. Zum einen sei der Verein für alle Interessierte, unabhängig von ihrer Herkunft, offen. Zum anderen wendete sie sich insbesondere an Frauen, denen der Verein Möglichkeiten bieten will, sich im Rahmen von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren zu entwickeln und eigene Potenziale und Stärken besser entfalten zu können.

Seinen Ursprung hat der Verein in einer Gruppe von Hobbyfußballern aus Afghanistan, die 2015 nach ihrer Flucht nach Bensheim kamen. Seit 2016 unterstützt der Ausländerbeirat das Fußballteam bei der Ausrichtung von Turnieren. Das Turnier Ende September in der Weststadthalle wurde r mit 200 Euro für die Reinigung der Halle unterstützt.

Die weitere Entwicklung des Vereins stößt aktuell aber an Grenzen, denn wie bei anderen Vereinen im Stadtgebiet, mangelt es an Trainingszeiten in den vorhandenen Sportstätten. „Die Fußballer sind motiviert, aber ohne Platz zum Trainieren ist nicht viel möglich“, bedauert die Vorsitzende.

Bemüht habe man sich seit 2016, verdeutlichte Fatemeh Schmidt, die für den Ausländerbeirat die Sportler von Anfang an unterstützt. So habe man mit allen Sportvereinen gesprochen, doch viele hätten selbst Probleme mit den Trainingszeiten. Generell sei der Verein „eine Bereicherung für die Stadt“, so Schmidt.

Abschließend informierte Schmidt noch über ihre Beteiligung an zwei Online-Veranstaltungen. Zum einen ging es um die Chancen und Risiken der sozialen Beteiligung im virtuellen Raum und wie speziell in Coronazeiten Migrantenorganisationen zu erreichen sind.

Die zweite Veranstaltung befasste sich mit den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Besonders in den Blick genommen wurde dabei nachhaltiges Handeln in den Städten und Gemeinden und die Frage, wie sich soziale Ungleichheit aufgrund von Corona vermeiden lässt. Dabei wurde auf drohende Sparzwänge in den Kommunen als Folge der Pandemie hingewiesen, von denen vor allem Menschen mit geringen Vermögen betroffen würden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020