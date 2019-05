Ausländerbeirat ruft zum Wählen auf

Bensheim.Der Vorsitzende des Ausländerbeirates, Yvonne Dankwerth, ruft die zur Europawahl Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund in Bensheim dazu auf, am 26. Mai ihr Wahlrecht zu nutzen und wählen zu gehen. „Setzen Sie mit der Stimmabgabe ein klares Zeichen für ein weltoffenes Europa und mehr Chancengleichheit. Und zeigen Sie, dass wir Migrantinnen und Migranten für eine lebendige Demokratie in Europa eintreten und mitgestalten wollen“, so der Appell von Yvonne Dankwerth.

Wichtige Rahmenbedingungen

Gerade auf europäischer Ebene würden wichtige Rahmenbedingungen geschaffen, die sich für jede und jeden unmittelbar auswirkten. Ein vereinigtes, solidarisches Europa sei wichtiger denn je. Demokratie, gleiche Chancen und Rechte, Vielfalt und Teilhabe bestünden nicht von allein.

Zentrale Handlungsfelder sieht der Ausländerbeirat vor allem in einer humanen europäischen Flüchtlingspolitik und an einer an den Interessen der Menschen ausgerichteten gemeinsamen Migrationspolitik allgemein. Yvonne Dankwerth: „Nationale Alleingänge, gepaart mit rechtspopulistischen Antworten, sind keine Lösung.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019