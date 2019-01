Auslauf auch ohne Leine

Bensheim.Bald ist es wieder soweit: Die Brut-und Setzzeit beginnt am 1. März und dauert vier Monate. Seit dem 1. Januar 2018 gilt in dieser Zeit in Bensheim Anleinpflicht für Hunde. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.

Was bedeutet das für die Hunde in Bensheim? Schluss mit Spielen und Toben mit Artgenossen? Es sei denn, dass Frauchen oder Herrchen einen großen Garten besitzen? „Das kann und darf nicht sein,“ meint BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Hochsoziale Tiere

„Als hochsoziale Tiere haben Hunde einen Bedarf an ausreichend freien Auslauf – ohne Leine, denn nur in der freien Begegnung mit anderen Hunden kann normales Sozialverhalten ausgeübt werden.“ Bei Leinenzwang bestehe die Gefahr, dass die Hunde nicht ausreichend ausgelastet werden. Werde hier nicht gezielt gegengesteuert, können sich aufgrund der Unterbeschäftigung Verhaltensprobleme entwickeln. Insbesondere bei Welpen seien die Möglichkeiten zu freiem Kontakt mit Artgenossen für eine gesunde Verhaltensentwicklung essenziell.

Die Wählergemeinschaft BfB lädt interessierte und betroffene Bürger zu einem Informations- und Diskussionsabend für Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim, ein. „Wir befürworten ausdrücklich die Brut-und Setzzeit, in der die Vögel und Wildtiere ungestört ihren Nachwuchs aufziehen. Aber wir sehen andererseits auch die Interessen der Hunde- und Hundebesitzer,“ erklärt Vogt-Saggau. Zu einer tiergerechten Haltung von Hunden gehöre die Möglichkeit zu einem freien Auslauf ohne Leine und zu freiem Kontakt mit Artgenossen – auch in der Setz- und Brutzeit,

Ziel dieser Veranstaltung soll es sein, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, um in dieser Zeit Freilaufmöglichkeiten für Hunde in Bensheim einzurichten. red

