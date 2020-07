Außergewöhnliches Sommerfest im Kino

Bensheim.„Normalerweise“ wird beim ars musica Chor Bensheim neben den wöchentlichen Chorproben und den Konzerten im Frühjahr, Herbst und Advent auch das gesellige Miteinander gepflegt.

Ein Zusammenkommen erscheint in einer unbeschwerten und Corona-freien Zeit das Selbstverständlichste auf der Welt zu sein: jeden Dienstag um 19.30 Uhr Chorprobe, anschließend noch ein individueller Ausklang, das Sommerfest immer in der letzten Woche vor den Sommerferien statt einer regulären Probe, Probenwochenende, eine Wanderung im Herbst, Weihnachtsfeier und noch mehr.

Doch zurzeit ist nichts normal und eine längerfristige Planung nicht möglich. Deshalb lud der Vorstand des ars musica Chores Bensheim im 30. Jahr seines Bestehens seine Mitglieder zu einem außergewöhnlichen Sommerfest in das Luxor-Kino in Bensheim ein. Und die zahlreichen Teilnehmer, der rege Austausch vor und nach dem Film unter Einhaltung der gebotenen Abstände zeigten, wie sehr sich die Sängerinnen und Sänger in den letzten Monaten vermisst hatten.

Vereinsvorsitzender Micha Neubauer, der fast zeitgleich mit den Corona-Einschränkungen in sein Amt gewählt wurde, eröffnete den Abend und berichtete, dass sich der Vorstand in den vergangenen Monaten viel öfter als üblich digital getroffen und dabei die Lage und die Auflagen ständig neu bewertet hat.

Schweren Herzens wurden die Konzerte für dieses Jahr abgesagt, da durch die fehlenden Proben eine gute Vorbereitung unmöglich und ein Konzert mit Solisten, großem Chor und Orchester durch die zur Zeit geltenden Auflagen nicht realisierbar ist.

Der künstlerische Leiter Hans Jochen Braunstein merkte an, dass er sich vor kurzem nie gedacht hätte, dass Singen mal zum gefährlichsten Hobby überhaupt wird und dabei Freeclimbing, Bungee-Jumping und Motorradrennen in den Schatten stellt. Dabei wird durch das Singen das Immunsystem nachweislich gestärkt, jedoch durch Angst geschwächt. Er berichtete, dass er zurzeit gute Erfahrungen mit Stimmproben in kleinen Gruppen mit einem Chor in Rheinland-Pfalz macht, wo die gesetzlichen Vorschriften anders sind als in Hessen.

Der Film „Wie im Himmel“ von Kay Pollack, der im Anschluss gezeigt wurde, erzählt von einem Starmusiker, der sich nach stressiger Karriere in ein kleines Dorf in Nordschweden zurückzieht und dort schmerzvoll lernt, dass die Beziehung und Interaktion zu anderen Menschen den wirklichen Wert des Lebens ausmacht. Sein Jugendtraum erfüllt sich, als er bei der Arbeit mit dem Kirchenchor die Musik findet, die überall die Herzen öffnet.

Das Leitthema des Films – „Überall ist Musik. Man muss nur zuhören. Alle Musik holen wir aus uns selbst“ – berührte die Zuschauer sehr. Für einige war der Film sogar eine schöne Erinnerung an den Auftritt als Projektchor vor zwei Jahren im gleichnamigen Theaterstück bei den Heppenheimer Festspielen.

Ziel des gesamten Vorstandes ist es, dass der Chor unter Beachtung aller Vorschriften so schnell wie möglich wieder ins Tun und Gestalten und vor allem wieder für regelmäßige Proben zusammenkommt.

Aktuelle Informationen finden sich auf der Homepage des ars musica Chores Bensheim. Und selbstverständlich sind interessierte Sängerinnen und Sänger jederzeit willkommen und werden in die Probenarbeit einbezogen, sobald das wieder möglich ist.

