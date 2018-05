Anzeige

Bensheim.Am Dienstag (29.) ist in der Karl-Kübel-Schule die Wanderausstellung „Den Blick gegen das Vergessen gerichtet“ zu sehen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Die Ausstellung soll daran erinnern, dass der seit über 70 Jahren herrschende Frieden zwischen den Staaten der EU nicht selbstverständlich ist. Die Ausstellung zeigt die Bedeutsamkeit von Frieden, aber auch den Wert „Europas an sich“ auf. Der Zeitzeuge Wolfgang Lehmann berichtet über seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Ausstellung wird am Dienstag um 10 Uhr in Raum 0301 (alter Multi-Max) eröffnet und ist kostenfrei. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich die Ausstellung noch bis 9. Juni – während den Schulöffnungszeiten – anschauen. red